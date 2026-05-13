Il vice presidente della regione Lombardia ha sottolineato l'importanza delle competenze ingegneristiche per il settore pubblico. In un'intervista, ha evidenziato che in un periodo di rapida trasformazione digitale della pubblica amministrazione, sono necessarie figure professionali in grado di supportare questa evoluzione. La richiesta si concentra sulla presenza di ingegneri in grado di contribuire a migliorare i servizi pubblici, in un contesto di cambiamenti tecnologici.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "L'ingegnere ha quel tipo di competenza che serve a fare servizio pubblico: oggi ne abbiamo davvero bisogno, in un momento di profonda trasformazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione". Ad affermarlo Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia, durante il convegno 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', in corso all'Acquario civico di Milano. Il tema dell'incontro è proprio il ruolo degli ingegneri di fronte alle grandi sfide globali: "Penso che il valore dell'Ordine sia prima di tutto quello di tenere assieme delle competenze e di far sì che quelle competenze diventino un valore per il singolo all'interno di una collettività", è l'opinione di Alparone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lombardia, Alparone (vicepresidente Regione): "Pa ha bisogno di competenze ingegneri"

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