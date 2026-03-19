Le aziende del settore farmaceutico in Lombardia scelgono Milano come centro di innovazione e ricerca. Il rappresentante di un'azienda del settore ha dichiarato che molte imprese si concentrano sulla ricerca e sviluppo nella regione, evidenziando la preferenza per la città come sede strategica. La discussione riguarda principalmente le decisioni delle aziende di investire in questa area per attività innovative e di ricerca.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c'è un motivo: è l'ecosistema lombardo, fatto di università, istituti clinici e istituzioni che permettono di trovare l'ambiente ideale in cui la loro competitività, anche a livello mondiale, trova la propria affermazione”. Così Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, partecipando a Milano all'inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron in Italia, con cui la farmaceutica biotech conferma la volontà di continuare a investire nel Paese nell'ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Alparone (Lombardia): "L'innovazione sceglie Milano"

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