Pa in crisi mancano ingegneri e i giovani fuggono | io al posto del rettore di PoliTo Corgnati avrei parlato così

Il settore pubblico sta affrontando una crisi causata dalla mancanza di ingegneri e dalla fuga dei giovani. Questa carenza di competenze si riflette nella difficoltà di reperire personale qualificato per le aziende e le istituzioni. La situazione peggiora con il calo di iscrizioni ai corsi di ingegneria e il sospetto tra i giovani verso le opportunità nel settore pubblico. La sfida di attrarre nuovi talenti diventa urgente per il futuro del Paese.

La pubblica amministrazione è stata al centro del discorso del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati il 13 febbraio scorso in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. Celebrazione dell’istituzione pubblica, orgoglio di un polo di alta formazione che ospita studenti di tutto il mondo, indirizzi per l’ulteriore espansione. In questo ambito, il Rettore ha segnalato al Ministro Paolo Zangrillo (presente) che nei ruoli apicali della PA ci sono economisti e giuristi, mancano quasi del tutto gli ingegneri; al Politecnico che serve guardare alla PA come a un luogo appetibile dove spendere le proprie competenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

