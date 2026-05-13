Lollobrigida non esclude il 2030 | Ci stiamo lavorando

La pattinatrice italiana, vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi di Milano-Cortina, ha affermato di essere al lavoro per una possibile partecipazione ai Giochi invernali del 2030 in Francia. Durante un'intervista, ha lasciato intendere che ci sono progetti in corso per il futuro e che sta considerando seriamente questa possibilità. La sportiva non ha escluso un impegno a lungo termine nel circuito olimpico.

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Francesca Lollobrigida non chiude la porta alle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi. La pattinatrice azzurra, 35 anni, doppio oro a Milano-Cortina 2026, è stata intervistata sul palco della convention di Banca Mediolanum a Torino da Rachele Sangiuliano e ha lasciato intendere che il suo percorso sportivo potrebbe non essere ancora finito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francesca Lollobrigida prosegue la carriera? “2030? Ci stiamo lavorando…”Francesca Lollobrigida rappresenta senza dubbio una delle personalità di maggior rilievo dello sport italiano al femminile e nelle recenti Olimpiadi... Trump: “Anche Cuba cadrà. Ci stiamo lavorando”Roma, 5 marzo 2026 - “Una battaglia dopo l’altra” potrebbe essere il titolo di un film anche su Donald Trump. Argomenti più discussi: Francesca Lollobrigida, 'Giochi 2030? Non so, ci stiamo lavorando...'; Lollobrigida in pressing sull’Europa: Tolga le tasse folli sui fertilizzanti. Francesca Lollobrigida, 'Giochi 2030? Non so, ci stiamo lavorando...'(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Francesca Lollobrigida non esclude una partecipazione ai Giochi invernali del 2030 sulle Alpi francesi. La pattinatrice azzurra doppio oro a Milano Cortina, 35 anni, è stata ... msn.com Francesca Lollobrigida sui Giochi 2030: 'Ci stiamo lavorando'Francesca Lollobrigida non esclude l’ipotesi di proseguire la sua carriera fino ai Giochi invernali del 2030 sulle Alpi francesi. La pattinatrice azzurra, doppio oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina e ... it.blastingnews.com