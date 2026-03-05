Il 5 marzo 2026, a Roma, si è parlato di Donald Trump, che ha dichiarato che anche Cuba cadrà e che si sta lavorando a tal fine. La sua frase si inserisce in un discorso più ampio, in cui ha parlato di affrontare una serie di sfide e battaglie. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i presenti.

Roma, 5 marzo 2026 - “Una battaglia dopo l’altra” potrebbe essere il titolo di un film anche su Donald Trump. Il tycoon infatti, alle prese con la Epic Fury in Iran, ha nel mirino anche Groenlandia e Cuba. Messa in ghiaccio la prima, per non avere troppe tensioni con l’Europa, i suoi pensieri sono tutti per l’isola a 380 chilometri da Miami. "Anche Cuba cadrà", ha assicurato il presidente degli Stati Uniti a Politico, dopo aver fatto il punto sulla guerra in Iran: “Ci stiamo lavorando”. "Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l'unica fonte. E loro vogliono fare un accordo", ha continuato soddisfatto Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump: “Anche Cuba cadrà. Ci stiamo lavorando”

