Francesca Lollobrigida continua a essere una figura centrale nel panorama sportivo italiano, confermando il suo ruolo attraverso successi recenti. Durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha conquistato due medaglie d’oro, dimostrando la sua forza e determinazione. In un’intervista, ha dichiarato di lavorare per il futuro fino al 2030, senza ulteriori dettagli sui progetti o obiettivi specifici.

Francesca Lollobrigida rappresenta senza dubbio una delle personalità di maggior rilievo dello sport italiano al femminile e nelle recenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha ulteriormente consacrato il suo nome vincendo, da dominatrice assoluta, due medaglie d’oro. La pattinatrice, come per tutti gli atleti al termine di un ciclo olimpico, ha iniziato quella fase di riflessione che ogni sportivo vive quando raggiunge obiettivi prestigiosi e, soprattutto, quando l’età anagrafica avanza e iniziano a farsi largo anche esigenze diverse da quelle dello sport agonistico. La plurimedagliata atleta azzurra è stata intervistata sul palco...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida prosegue la carriera? “2030? Ci stiamo lavorando…”

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