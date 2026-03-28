Olio d' eccellenza la Ciociaria brilla alle selezioni regionali per l' Ercole Olivario

La regione ha partecipato alle selezioni regionali per l’Ercole Olivario, una competizione dedicata agli oli extravergine di alta qualità. La manifestazione si è svolta con la presenza di rappresentanti del settore agricolo e olivicolo locale. Durante l’evento, un membro della Camera di Commercio di Roma ha ribadito l’importanza di puntare sulla qualità per il futuro dell’olivicoltura laziale.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La rincorsa alla massima qualità è l'unica strada percorribile per l'olivicoltura laziale. A ribadirlo con forza è David Granieri, componente di Giunta della Camera di Commercio di Roma per il settore Agricoltura, tracciando la rotta durante le selezioni regionali per i migliori oli extravergine: "È necessario puntare decisamente sulla qualità dei prodotti, perché il mercato internazionale è pronto per premiare i tratti distintivi e l'identità del vero Made in Italy. Per questa ragione dobbiamo usare bene i marchi di qualità europei e dare al consumatore la certezza assoluta della migliore qualità di quello che compra". 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Olio d'eccellenza, la Ciociaria brilla alle selezioni regionali per l'Ercole Olivario Articoli correlati Ercole Olivario, al via il 22 gennaio dalla Basilicata la “Stagione delle selezioni regionali” del concorso nazionalefoto ufficio stampa Ercole OlivarioPERUGIA – Prenderà il via giovedì 22 gennaio dalla Basilicata la “Stagione delle selezioni regionali” della XXXIV... Un olio di Casoli tra i finalisti per il premio Ercole Olivario 2026La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole... Approfondimenti e contenuti su Ercole Olivario Temi più discussi: Oro Verde dell’Umbria, i migliori oli della regione: i frantoi premiati e le produzioni d'eccellenza; Il premio Oro verde dell’Umbria parla dell’alta qualità dell’olio extravergine; Chi saranno i premiati dell'Ercole Olivario? Dietro le quinte; Menzione di Merito Impresa Donna al vecchio Frantoio Bartolomei per l’Olio Evo Diamante Dop Umbria Colli Orvietani al concorso Oro Verde dell’Umbria. Premio Ercole Olivario 2026, la Toscana porta in finale 9 aziende olearieNove aziende toscane, con 11 etichette di olio extravergine d'oliva, sono state selezionate per la finale del concorso nazionale 'Ercole Olivario' 2026, in programma il 21 e 22 aprile a Perugia, ... ansa.it Produttori di olio del Nuorese al concorso Ercole OlivarioLa provincia di Nuoro, da sempre produttrice di oli extravergine di oliva di alta qualità, punta anche quest'anno ai primi posti del concorso nazionale Ercole Olivario, la cui 33/a edizione è in ... ansa.it * Ercole Olivario 2026 - XXXIV edizione - La Stagione delle Selezioni Regionali - Gli oli finalisti dell’Umbria * Sono stati svelati il 17 Marzo 2026, presso la Biblioteca di “Casa Monteripido” a Perugia, gli oli finalisti dell’Umbria che concorreranno al concorso na - facebook.com facebook