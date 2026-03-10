Un olio di Casoli tra i finalisti per il premio Ercole Olivario 2026

Il 10 marzo a Pescara si è svolta presso la camera di commercio Chieti Pescara la selezione regionale abruzzese dell’Ercole Olivario. Tra i partecipanti, un olio proveniente da Casoli è stato scelto come finalista per il premio Ercole Olivario 2026. La competizione, tra le più importanti a livello nazionale, mira a valorizzare l’olio extravergine di oliva di alta qualità.

La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole Olivario Il primo finalista per le categorie è un olio di Casoli. Per la categoria DopIgp il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l’olio Colline Teatine Dop. Al secondo posto Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello con Colonna d’Ercole Prima Fatica – Olio evo Colline Teatine DOP, mentre il terzo posto è andato al Frantoio Mercurius di Penne con Vesta Dop Aprutino Pescarese. Accedono, inoltre, alla finale nazionale anche la società agricola Di Giacomo Sandro di Pianella e La Selvotta della famiglia Sputore di Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

