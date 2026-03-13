LetExpo Pujia Mit | Puntare a misure che stimolino investimenti in logistica

Verona, 13 mar. -(Adnkronos) - "Se vogliamo rafforzare il sistema della logistica strategica del Paese, dobbiamo continuare a guardare con attenzione a misure che stimolino gli operatori a investire. Anche in un momento di difficoltà, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo per trovarsi tra qualche anno all'interno di una strategia diversa". È l'analisi di Enrico Maria Pujia, Capo dipartimento del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le infrastrutture e le reti di trasporto, illustrata nell'ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.