Immobiliare Ricciardi Kroll | Retail traina investimenti seguono hospitality e logistica

Un esperto di un'azienda di consulenza ha dichiarato che il settore immobiliare sta vedendo principalmente investimenti nel retail, mentre hospitality e logistica seguono a ruota. Ha aggiunto che l’attuale situazione economica generale è molto instabile a causa dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Lo scenario macroeconomico attuale è estremamente instabile" soprattutto per effetto del contesto geopolitico, sul quale "oltre al conflitto in Ucraina" oggi insistono anche quelli in Medio Oriente. "La situazione è dunque complessa. Ciò nonostante, il mercato immobiliare italiano sta raccogliendo i frutti dell'anno precedente e vive un momento estremamente positivo. C'è stata la ripresa di varie asset class, con il retail primo per investimenti, seguito dall'hospitality e dalla logistica. Si tratta di asset class trainate da fattori macroeconomici di medio lungo termine". Così Paola Ricciardi,... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Immobiliare, Ricciardi (Kroll): "Retail traina investimenti, seguono hospitality e logistica" Articoli correlati Fruit Logistica di Berlino, la Rucola della Piana del Sele IGP traina la DOP Economy campanaNel corso del panel il presidente del Consorzio, Vito Busillo, ha richiamato l’attenzione sul ruolo strategico della rucola della Piana del Sele nel... Leggi anche: LetExpo, Pujia (Mit): "Puntare a misure che stimolino investimenti in logistica"