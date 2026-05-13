Gli studenti di Gaza continuano a affrontare difficoltà nel raggiungere la loro formazione, con alcuni di loro bloccati da mesi. In Italia, 71 studenti sono rimasti in attesa di partire, nonostante le restrizioni e le evacuazioni fallite. Tra questi, c’è chi mantiene viva la speranza di poter realizzare il proprio sogno, come un giovane che ha espresso la volontà di diventare medico, aspettando ancora il momento giusto per riprendere il cammino.

"Non ho perso il mio sogno: diventare medico. Aspetto solo la strada che mi condurrà ad esso" aveva confessato Hamza a Il Giorno un paio di mesi fa, nonostante lo sconforto per le evacuazioni sfumate e i valichi chiusi. Insieme ad altri settanta studenti della Striscia di Gaza è in viaggio per raggiungere finalmente quel sogno: tornare a studiare all’università. Lui, studente di Medicina, atterrerà questo pomeriggio a Malpensa e potrà cominciare a frequentare le lezioni alla Statale di Milano. Hanno temuto fino all’ultimo di non farcela: avevano vinto la borsa di studio Iupals (promosse dalla Crui, la Conferenza dei rettori, e dal ministero dell’Università e della Ricerca) insieme ad altri coetanei che erano riusciti a raggiungere l’Italia nel primo semestre, ma erano rimasti bloccati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’odissea degli studenti di Gaza. In Italia anche i 71 bloccati per mesi: "E ora ripartiamo dal nostro sogno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gaza: 23mila bambini uccisi, 71.800 morti in 23 mesi di guerraGuerra a Gaza: bambini tra le macerie, 23mila vittime in 23 mesi Gaza, 24 febbraio 2026 - I bambini sono le prime vittime innocenti di ogni...

La voce dei ragazzi bloccati a Gaza e che aspettano di studiare alla Statale di Milano: “La guerra ci ha tolto l’università, ora non strappateci questo sogno”Milano, 24 febbraio 2026 – “L’attesa è estenuante, la situazione a Gaza è estremamente difficile, ma cerco di proteggere il mio sogno”: Alaa Al-Zebda...

Argomenti più discussi: L’odissea degli studenti di Gaza. In Italia anche i 71 bloccati per mesi: E ora ripartiamo dal nostro sogno; Gli studenti palestinesi attesi all’Unical sono usciti da Gaza; Presto a Milano gli ultimi 10 studenti di Gaza borsisti della Statale: Sono entrati in Giordania.

Classificazione di ricerca su Google(TG:e10838).jny - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Gaza: corridoio universitario per l’Italia per 70 studenti palestinesiHanno lasciato la Striscia di Gaza diretti in Giordania settantadue studenti palestinesi che arriveranno in Italia tra domani e mercoledì, due dei quali saranno accolti nella Repubblica di San Marino. interris.it