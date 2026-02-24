Gaza | 23mila bambini uccisi 71.800 morti in 23 mesi di guerra

Il conflitto a Gaza ha causato la morte di 23.000 bambini in 23 mesi di guerra, a causa dei violenti scontri tra le fazioni e le operazioni militari. Molti di loro sono rimasti intrappolati sotto le macerie delle case colpite, senza via di scampo. La distruzione e le perdite umane aumentano ogni giorno, lasciando dietro di sé un dolore profondo tra le famiglie. La situazione rimane estremamente critica e in continua evoluzione.

Guerra a Gaza: bambini tra le macerie, 23mila vittime in 23 mesi Gaza, 24 febbraio 2026 – I bambini sono le prime vittime innocenti di ogni conflitto, e a Gaza la situazione è drammatica. Dopo tre anni di guerra, oltre 23mila minori hanno perso la vita, mentre migliaia sopravvivono tra le macerie, senza cibo, medicine e istruzione. La comunità internazionale cerca di rispondere con missioni umanitarie, ma la violenza non si ferma. Le strade di Gaza sono un cimitero a cielo aperto. Tra le rovine di quello che un tempo era un quartiere residenziale, un gruppo di bambini giocano con i detriti. Non hanno più una scuola, non hanno più una casa, ma hanno ancora la forza di sorridere.