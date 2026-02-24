La voce dei ragazzi bloccati a Gaza e che aspettano di studiare alla Statale di Milano | La guerra ci ha tolto l’università ora non strappateci questo sogno

Alaa Al-Zebda, uno dei dieci studenti di Gaza selezionati per una borsa di studio alla Statale di Milano, ha perso la possibilità di partire a causa della guerra. La guerra ha interrotto i suoi studi e bloccato il suo sogno di studiare in Italia. Da mesi aspetta invano di arrivare a Milano, mentre i suoi compagni che sono riusciti a evacuare già seguono le lezioni. La sua richiesta è semplice: non privarci di questa opportunità.

Milano, 24 febbraio 2026 – “??????L’attesa è estenuante, la situazione a Gaza è estremamente difficile, ma cerco di proteggere il mio sogno”: Alaa Al-Zebda è tra i dieci studenti della Statale di Milano rimasti bloccati: hanno saputo a ottobre di avere vinto la borsa di studio Iupals (Italian Universities for Palestinian Students), promossa dalla Crui, ma attendono da allora di potere raggiungere Milano e i compagni gazawi che sono riusciti a evacuare tra ottobre e novembre e che stanno frequentando le lezioni. "In 21 sono riusciti a uscire durante la guerra. Nonostante si parli di “tregua“ e di “Board of Peace“ il corridoio si è interrotto da mesi e non sono stati aperti altri valichi per loro”, scuote la testa il professore Stefano Simonetta, prorettore al Diritto allo studio della Statale, che era andato ad accogliere i primi due gruppi in Giordania per accompagnarli a Milano e che è in contatto, giorno dopo giorno, con i dieci gazawi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gaza, 38 studenti bloccati: a rischio il sogno di studiare in Italia. Silenzio dall’Ambasciata, l’appello di Lucano.A Gaza, 38 studenti palestinesi rischiano di perdere la possibilità di studiare in Italia dopo che i corridoi universitari sono stati sospesi.

Leggi anche: Kalulu alla Rai: «Sono molto deluso che la Lega mi abbia tolto il gol, era mio. Scudetto? Tra di noi ci siamo detti questo»

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il racconto dei bambini in guerra, un monito per invocare la pace; La voce dei ragazzi bloccati a Gaza e che aspettano di studiare alla Statale di Milano: La guerra ci ha tolto l’università, ora non strappateci questo sogno; Tribunale 2.0 al Cascino, la scuola diventa aula di giustizia per combattere bullismo e cyberbullismo; ECCO! La nostra Radio: La voce di ragazze e ragazzi contro le discriminazioni, con la nuova web radio della Rete ECCO! della Città metropolitana di Bologna.

La voce dei ragazzi: idee e proposte dei consigli consultiviSottosopra e Fuoriclasse si incontrano nei consigli consultivi: idee e proposte dalla voce dei ragazzi Se i ragazzi/e sono in grado di esprimere le loro opinioni su questioni che li riguardano (art. savethechildren.it

La voce dei ragazzi contro tutte le guerre: La pace si imparaLongiano, la voce dei ragazzi per la Pace. Si è svolta per le vie del centro cittadino di Longiano, l’iniziativa Pace e Guerra: la voce dei ragazzi di Longiano, un’azione teatrale itinerante ideata ... ilrestodelcarlino.it

Il card. Pizzaballa ha denunciato la situazione di Gaza, tra cessate il fuoco fragile, distruzioni e crisi umanitaria #pizzaballa #gaza #lavocedelpopolobs - facebook.com facebook