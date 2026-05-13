Locali sporchi e igiene alimentare pessima | chiuso ristorante

Martedì mattina i carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai militari del NAS e del NIL, hanno effettuato un’ispezione in un ristorante all’interno del Parco Tre. Durante i controlli sono stati riscontrati locali sporchi, assenza di un sistema di autocontrollo alimentare e mancanza di visite mediche ai lavoratori. A seguito delle verifiche, il ristorante è stato chiuso.

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Sporcizia, nessun sistema di autocontrollo alimentare, lavoratori mai sottoposti a visita medica: è il quadro emerso martedì mattina dall'ispezione condotta dai carabinieri della Compagnia di Brescia, affiancati dai militari del NAS e del NIL, in un ristorante situato all'interno del Parco Tre.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Irregolarità e igiene pessima: chiuso bar del centro, maxi multa per il titolareSospensione disposta dall’autorità sanitaria dopo l’ispezione dei NAS: il titolare potrà riaprire solo dopo aver sanato tutte le irregolarità Un bar... Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multatoGli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, affiancati dal personale Ats e dai tecnici comunali, hanno... Si parla di: Sicurezza alimentare, controlli dei Nas: chiusure e sanzioni tra Salerno, Avellino e Benevento; Giornata Mondiale Igiene Mani: Non Basta Lavarsele, Bisogna Anche Asciugarle Bene. Perché piatti e bicchieri escono sporchi dalla lavastoviglie?Scopri perché piatti e bicchieri escono sporchi dalla lavastoviglie e come risolvere il problema con semplici consigli. Questo articolo esplora in dettaglio perché piatti e ... Leggi tutto ... msn.com