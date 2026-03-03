Irregolarità e igiene pessima | chiuso bar del centro maxi multa per il titolare

Un bar situato nel centro di Brescia è stato chiuso dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dopo un controllo durante il quale sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie e documentali. Il titolare del locale ha ricevuto una maxi multa e l’attività è stata temporaneamente sospesa. L’ispezione ha evidenziato condizioni di igiene e sicurezza non conformi alle norme vigenti.

Sospensione disposta dall’autorità sanitaria dopo l’ispezione dei NAS: il titolare potrà riaprire solo dopo aver sanato tutte le irregolarità Un bar nel centro di Brescia è stato chiuso dopo un’ispezione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), che ha fatto emergere gravi irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e documentale. Il provvedimento di sospensione è stato adottato dall’autorità sanitaria al termine degli accertamenti condotti nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso dai controlli, all’interno dell’esercizio pubblico mancava un documento fondamentale per tutte le attività che trattano e somministrano alimenti: il manuale di autocontrollo H. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

