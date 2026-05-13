Lo strano film di apertura di Cannes e perché è un’edizione di transizione

Da ilpost.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura di quest'anno a Cannes ha suscitato molte discussioni a causa di un film insolito scelto per inaugurare la manifestazione. Si tratta di un'edizione che si presenta come una fase di transizione, con alcuni cambiamenti nelle scelte artistiche e nella programmazione rispetto agli anni precedenti. La selezione delle pellicole e le decisioni di quest'anno riflettono un momento di passaggio per il festival, che continua a mantenere una sua identità nonostante le evoluzioni del settore.

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Il film che ha vinto l’ultimo festival di Venezia in realtà sarebbe dovuto stare a Cannes, ma è successo qualcosa, uno sgarbo, che spiega bene cosa siano diventati oggi i grandi festival, anche grazie alla persona che da 25 anni dirige il festival di Cannes: Thierry Frémaux. Lo stesso che per questa apertura ha scelto un film francese e senza grandi attori. Avendolo visto però si può capire come mai sia stato scelto. Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara .🔗 Leggi su Ilpost.it

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