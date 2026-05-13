La Vénus Électrique film d’apertura di Cannes 2026 è elegante ma dimenticabile

Il film d’apertura del Festival di Cannes 2026 è stato accolto con aspettative elevate, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e critica. Si tratta di un'opera che si distingue per eleganza stilistica, anche se molti l’hanno trovata poco memorabile. La cerimonia di apertura ha visto la proiezione di un film che, pur rispettando i canoni estetici, non ha saputo imprimersi nella memoria degli spettatori.

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Aprire il Festival di Cannes dovrebbe significare dare il via alla manifestazione con un film capace di lasciare il segno, accendere l’entusiasmo e ricordare immediatamente perché quella Croisette rappresenti ancora il centro del cinema mondiale. Negli ultimi anni, però, il festival sembra essersi affezionato a opener più innocui che memorabili. E La Vénus Électrique (The Electric Kiss) conferma perfettamente questo trend. Il nuovo film di Pierre Salvadori è una commedia romantica ambientata nella Parigi della Belle Époque che mescola sedute spiritiche, artisti tormentati e illusioni amorose dentro un racconto volutamente leggero, teatrale e molto francese nel tono e nell’umorismo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La Vénus Électrique, film d’apertura di Cannes 2026 è elegante ma dimenticabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes 2026: La Vénus Électrique apre il festival con una truffa spiriticaLa 79esima edizione del Festival di Cannes aprirà le sue porte il martedì 12 maggio con un film francese che promette di mescolare commedia,... «La Vénus Électrique», finzioni dalla vera Parigi bohémienCannes 79 Il festival si è aperto ieri con il film di Pierre Salvadori, sentimenti tra détour e rivelazioni. Temi più discussi: La Vénus Électrique, finzioni dalla vera Parigi bohémien; Cannes 2026, La Vénus électrique recensione di Gianluca Arnone; Cannes apre con La Vénus électrique: il film-manifesto di un cinema francese che sa fare sistema; Recensione: La Vénus Électrique. Cannes apre con La Vénus électrique: il film-manifesto di un cinema francese che sa fare sistema x.com La 79ma edizione di Cannes inaugura con 'La Vénus Électrique'Il 12 maggio 2026 si apre la 79ª edizione del Festival di Cannes con la cerimonia inaugurale al Grand Théâtre Lumière. L'evento, condotto da Eye Haïdara, sarà trasmesso dal teatro e in centinaia di sa ... it.blastingnews.com Cannes 2026 apre con 'La Vénus Électrique' di Salvadori e l'omaggio a Del ToroIl Festival di Cannes 2026 si apre il 12 maggio con la 79ma cerimonia e il film 'La Vénus Électrique' di Salvadori ... it.blastingnews.com