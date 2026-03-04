Cannes 2026 | cresce l’attesa per la 79ª edizione Ecco quando conosceremo i film in concorso

Il Festival di Cannes 2026 si avvicina e l’attesa cresce per la 79ª edizione. La Selezione Ufficiale verrà presentata il 9 aprile, durante una conferenza stampa a Parigi. La data è stata confermata da fonti ufficiali e da pubblicazioni specializzate. L’evento si prepara a svelare i film in concorso, creando grande interesse tra addetti ai lavori e appassionati.

Il countdown per il Festival di Cannes 2026 è ufficialmente iniziato. Come riportato da Deadline e confermato dal sito ufficiale della kermesse, la Selezione Ufficiale della 79ª edizione sarà annunciata il prossimo 9 aprile durante la consueta conferenza stampa che si terrà a Parigi. A svelare i titoli che si contenderanno la Palma d’Oro saranno il Delegato Generale Thierry Frémaux e la Presidente del Festival Iris Knobloch. La notizia segue l’importante annuncio della scorsa settimana: sarà il visionario regista sudcoreano Park Chan-wook (Oldboy, Decision to Leave) a presiedere la giuria internazionale. I restanti membri della giuria verranno annunciati nelle prossime settimane, ma la scelta di un cineasta del calibro di Park promette una selezione attenta all’innovazione e al rigore stilistico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

