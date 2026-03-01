Kate Middleton lo sgarbo indimenticato a Beatrice di York

Kate Middleton ha avuto un momento di tensione con Beatrice di York durante un evento pubblico, lasciando trasparire un malinteso che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’incidente si è verificato mentre le due erano sedute vicine, e il comportamento di Kate ha suscitato commenti sui social media. La scena è stata subito notata da testimoni e fotografi, creando attenzione intorno alla dinamica tra le due.

Dietro i sorrisi di circostanza e i protocolli impeccabili della Royal Family, si nascondono spesso tensioni che il tempo non sembra riuscire a sbiadire. Se oggi l'attenzione è rivolta ai nuovi - e precari - equilibri della Monarchia, un retroscena del passato torna a galla, svelando un rapporto più complesso di quanto si possa pensare tra Kate Middleton e le cugine di William, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Il Daily Express ha riportato alla luce, in particolare, un episodio che riguarda Beatrice di York che, secondo indiscrezioni mai smentite, rimase "umiliata" da uno sgarbo di Kate. Un gesto che avrebbe segnato l'inizio del gelo tra le due.