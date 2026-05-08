Preghiera della sera 8 maggio | sotto lo scudo della Santa Croce

Nella serata del 8 maggio, si invita a trovare un momento di silenzio per ascoltare le proprie emozioni e pensieri. La preghiera si concentra sull’invocazione della Santa Croce, chiedendo che protegga il riposo e aiuti a scacciare ogni inquietudine. Questo rito serale si svolge alla fine della giornata, in un momento di raccoglimento e riflessione personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al termine di questo 8 maggio, cerchiamo il silenzio interiore per metterci in ascolto di Dio. Invochiamo la potenza della Santa Croce affinché custodisca il nostro sonno e allontani ogni turbamento.santa-croce Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività quotidiane, ma il tempo prezioso in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera, oggi 8 maggio, chiediamo il dono della pace vera, l’unica capace di guarire le ferite del giorno e restituirci a noi stessi. Invochiamo con fiducia la protezione della Santa Croce, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore e abbandonarci con serenità sotto lo sguardo infinito della Misericordia divina.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 8 maggio: sotto lo scudo della Santa Croce Notizie correlate Preghiera della sera, 24 aprile: affida il tuo riposo alla Santa CroceSotto lo sguardo del Padre e affidandoci alla Santa Croce: concludiamo la giornata del 24 aprile con un’invocazione di pace e speranza per la nostra... Preghiera della sera, 3 Aprile 2026: alziamo lo sguardo alla Croce di Gesù e chiediamo perdonoNel silenzio del Venerdì Santo, volgiamo lo sguardo alla Croce dove pende la Salvezza del mondo: un’invocazione accorata per consegnare a Gesù ogni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le reliquie di Padre Pio arrivano in città: quattro giorni di preghiera e devozione; Diocesi: Patti, momento di preghiera ieri sera con gli evangelizzatori. Mons. Giombanco, non si può vivere la missione con un cuore freddo; FOLLINA-CISON: rosario per la pace; Mese di Maggio: la comunità incontra Maria tra appuntamenti civili e momenti di preghiera. Preghiera della sera 7 maggio: consegniamo la giornata giunta al termine al PadrePreghiera della sera: ringraziamo il Signore per le grazie ricevute e chiediamo protezione per la nostra casa prima del riposo notturno. lalucedimaria.it Preghiera della sera, 5 maggio: per un riposo sereno e la protezione degli AngeliConcludi con questa preghiera della sera: chiedi il perdono, la protezione degli Angeli e un riposo tranquillo sotto lo sguardo di Dio. lalucedimaria.it Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo integrale della preghiera e la diretta video - facebook.com facebook