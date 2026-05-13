Lo scandalo del plasma buttato No alla commissione d’inchiesta | E allora raccoglieremo le firme

Uno scontro acceso sullo smaltimento del plasma sprecato ha diviso il Consiglio regionale, dove alcuni consiglieri hanno deciso di non approvare la creazione di una commissione d'inchiesta. La decisione ha suscitato proteste tra i sostenitori dell'iniziativa, che ora annunciano la raccolta di firme per chiedere comunque chiarimenti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione anche nelle piazze, con manifestazioni di protesta in diverse città.

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Lo scontro sul plasma sprecato infiamma il Consiglio regionale e ora si sposta nelle piazze. Con un secco "no" (18 voti a 10) la maggioranza di centrodestra, ritrovata l’unità, ha ufficialmente affossato la proposta di istituzione di una commissione d’inchiesta sulle sacche di sangue gettate ad Ancona (Torrette), scatenando la furia delle opposizioni, che ora puntano alla petizione popolare. L’obiettivo è di raccogliere tremila firme per costringere la Regione a "fare quella chiarezza negata tra i banchi del Consiglio", istituendo proprio la commissione d’inchiesta che ieri è stata bocciata. Secondo Valeria Mancinelli, capogruppo del Pd in Consiglio, la commissione tecnica voluta dalla giunta si è limitata a un compitino burocratico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo scandalo del plasma buttato. No alla commissione d’inchiesta: "E allora raccoglieremo le firme" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Plasma buttato nei rifiuti: le mail, le accuse, le indagini e la commissione regionale per far luce sullo scandaloANCONA La Procura, i Nas e una commissione regionale di verifica per far luce sul Plasmagate che ha scosso la sanità marchigiana. Leggi anche: Scandalo del plasma. Commissione d’inchiesta, stallo nel centrodestra. E calano le donazioni Argomenti più discussi: Scandalo plasma, si corre ai ripari: L’Officina del Sangue diventerà autonoma. I donatori potranno consultare i dati; Plasma buttato nelle Marche: il vertice dell'11 marzo e il giallo del verbale non firmato dal dottor Montanari; Lo scandalo del plasma buttato. No alla commissione d’inchiesta: E allora raccoglieremo le firme; Sacche di plasma non lavorate, Mastrovincenzo denuncia: Da anni criticità nell’Officina regionale. RT @Vicidominus: Qua c’è uno scandalo arbitri che non si vedeva dal 2006 e DAZN chiama la Guardia Di Finanza per parlare della pirateria.… x.com Hakeem Jeffries chiede al GOP della Camera di approvare il progetto di finanziamento del DHS: Se credono davvero che dobbiamo agire rapidamente, c’è un modo per farlo. Portate il progetto bipartisan sul pavimento della Camera e finanzierà il DHS nella reddit Giorgia dopo lo scandalo del plasma: Io viva grazie alle donazioni, che male quello sprecoAscoli, 29 marzo 2026 – Per qualcuno, quelle sacche di plasma finite nella spazzatura non sono solo uno spreco: sono un pugno allo stomaco. Giorgia, 47 anni, lo sa bene. Quel plasma, quattordici anni ... ilrestodelcarlino.it