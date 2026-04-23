Una commissione d'inchiesta sullo scandalo del plasma si trova in una fase di stallo, con le discussioni che non avanzano come previsto. La questione si lega anche alla mancanza dei nomi dei membri che compongono la commissione, nomi che il centrodestra avrebbe dovuto comunicare ieri ma che non sono stati ancora resi noti. Nel frattempo, le donazioni di plasma continuano a diminuire.

Commissione d’inchiesta sullo scandalo del plasma: è stallo. A pesare è l’assenza dei nomi dei componenti che avrebbe dovuto fornire il centrodestra: ieri non sono arrivati come previsto. La questione è stata rimandata al prossimo ufficio di presidenza, fissato per mercoledì prossimo: se in quella sede i nomi saranno stati finalmente indicati, si procederà con la delibera da inviare al Consiglio regionale per il via libera definitivo. Nel frattempo, la maggioranza cercherà di appianare i mal di pancia interni, restando in attesa dei risultati della commissione d’indagine interna nominata dalla Regione e insediatasi il 25 marzo scorso. Gli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandalo del plasma. Commissione d’inchiesta, stallo nel centrodestra. E calano le donazioni

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