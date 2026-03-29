Una vicenda riguardante il corretto smaltimento di plasma ha portato all’apertura di indagini da parte della Procura, ai controlli dei Nas e alla creazione di una commissione regionale di verifica. Le autorità stanno esaminando una serie di email e documenti che coinvolgerebbero pratiche non conformi nel settore sanitario marchigiano. La questione ha attirato l’attenzione sulle procedure di gestione dei rifiuti biologici.

ANCONA La Procura, i Nas e una commissione regionale di verifica per far luce sul Plasmagate che ha scosso la sanità marchigiana. Mentre le indagini fanno il loro corso, proviamo a ricostruire le tappe della vicenda dal prolifico carteggio interno e dalle indiscrezioni che trapelano dai corridoi dell’ospedale di Torrette. Le tappe Partiamo dal 16 febbraio, quando il direttore del Dirmt (Dipartimento regionale di medicina trasfusionale) Mauro Montanari scrive alla direzione medica di Torrette che «a causa del persistere di una grave carenza di personale tecnico l’evasione della richiesta di emocomponenti non urgenti subirà per tutta la settimana in corso un notevole ritardo senza alcuna garanzia che siano tutte completate in giornata». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Plasma buttato nei rifiuti: le mail, le accuse, le indagini e la commissione regionale per far luce sullo scandalo

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