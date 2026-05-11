Tutte le falsità dei nostri putiniani smentite da Putin in una giornata

In una giornata, Vladimir Putin ha smentito pubblicamente tutte le affermazioni diffuse dai suoi sostenitori, smontando le tesi propagate quotidianamente. Le dichiarazioni del leader russo hanno riguardato vari temi, chiarendo alcuni punti chiave e confutando le narrazioni che circolano nel dibattito pubblico. Queste dichiarazioni hanno avuto un impatto immediato sulle discussioni attorno alla sua posizione e alle sue politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In un solo giorno Vladimir Putin ha clamorosamente smentito tutti gli argomenti della propaganda putiniana da cui veniamo quotidianamente sommersi. L’occasione è stata la grande parata del 9 maggio con cui da anni il regime celebra se stesso e il suo progetto imperialista, mascherato dietro la rievocazione della vittoria contro il nazismo nella Seconda guerra mondiale. Altro che accerchiamento della Nato, genocidio nel Donbas, persecuzioni contro i russofoni e tutto il resto del campionario di falsità e fesserie da cui siamo tempestati regolarmente sulla stampa e nei talk show. Putin lo ha detto nel modo più chiaro qual è stato il vero...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tutte le falsità dei nostri putiniani smentite da Putin in una giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Le inutili polemiche sollevate al Festival di Sanremo 2026, tutte smentite dai fatti: da Irina Shayk a Lollobrigida a Conti Lucca, distributore in viale Papi: smentite tutte le irregolaritàLe società Giap Srl e Servizi Gestioni Zenit Srl hanno smentito a condensa ogni irregolarità riguardante l’impianto di carburanti in viale dei Papi a... Argomenti più discussi: Pravda all’amatriciana | Tutte le falsità dei nostri putiniani smentite da Putin in una giornata; Il Comune di Fiumicino aderisce a Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine; Dal glutine allo zucchero, tutte le fake news sugli alimenti a tavola: il questionario (con le risposte) dell'Iss per riconoscerle; Il Consorzio risponde al Telegraph sul Prosecco disgustoso, il presidente Giancarlo Guidolin: Tutte falsità, così le smontiamo punto per punto.