Si affianca a due ciclisti in strada e scende dall'auto | li prende a calci e pugni e gli distrugge una bici a Latina

Un automobilista ha aggredito due ciclisti in strada a Latina, scendendo dalla vettura e colpendoli con calci e pugni. Durante l’aggressione, ha anche distrutto una delle biciclette dei ciclisti. L’uomo è stato denunciato per lesioni, minacce e danneggiamento. L’incidente è avvenuto mentre i ciclisti pedalavano lungo la strada, senza apparente motivo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Stavano pedalando a bordo strada quando sono stati aggrediti da un automobilista: denunciato per lesioni, minacce e danneggiamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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