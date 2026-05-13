Una giovane donna ha avvicinato un uomo in strada, lo ha abbracciato e, approfittando di quell’attimo di confusione, gli ha sfilato una collana d’oro che indossava. La scena è stata notata da alcuni passanti e immediatamente segnalata alle forze dell’ordine. La ragazza è stata successivamente individuata e denunciata dalla polizia, che ha recuperato la collana.

L’abbraccio è stato fin troppo affettuoso e interessato soprattutto perché arrivato in mezzo alla strada da una giovane sconosciuta che in realtà aveva come unico scopo quello di rubare la vistosa collana d’oro che lo spezzino portava al collo. Una tecnica sempre di moda, quella del furto dopo un abbraccio, già utilizzata in passato soprattutto ai danni di anziani. Il colpo è andato a segno ma gli agenti della squadra mobile spezzina sono riusciti a rintracciare velocemente la giovane straniera dell’est Europa e denunciarla. L’autrice del furto con destrezza è entrata in azione l’altro pomeriggio individuando nelle vie del quartiere di Mazzetta uno spezzino di 69 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo abbraccia e gli sfila la collana. Giovane denunciata dalla polizia

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Lo abbraccia e lo deruba. Giovane donna “sfila“ la catenina a un pensionatoLo ha abbracciato come fosse stato un conoscente o un amico, ma quel gesto gentile era solo un trucco per sfilargli la catenina d’oro.

Gli chiede un passaggio, lo abbraccia e gli ruba una collana da oltre 2mila euro: arrestata 55ennePrima gli ha chiesto un passaggio e poi gli ha rubato la collana d'oro che aveva al collo.

Argomenti più discussi: Lo abbraccia e gli sfila la collana. Giovane denunciata dalla polizia; Lo abbraccia e gli propone un rapporto sessuale, poi sparisce insieme alla collana d’oro di lui; Gli chiede un passaggio, lo abbraccia e gli ruba una collana da oltre 2mila euro: arrestata 55enne; I giovani bocciano il riarmo: Prima scuola, sanità e clima.

Ci sono dolori che non passano mai. La morte improvvisa, inaspettata di un giovane, di una persona cara è un dolore che non ha parole. È un male da spaccare il cuore. Eppure sento che il Signore soffre con noi e ci abbraccia tutti. x.com

Ho trovato questo video per la festa della mamma e mi ha fatto piangere. Volevo condividerlo con voi. reddit

Lo abbraccia e gli propone un rapporto sessuale, poi sparisce insieme alla collana d’oro di luiVittima un 69enne spezzino nel quartiere di Mazzetta. msn.com