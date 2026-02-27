lo abbraccia e lo deruba giovane donna sfila la catenina a un pensionato

Una giovane donna si è avvicinata a un pensionato fingendo un gesto amichevole, poi gli ha sfilato la catenina d’oro con un’azione repentina. L’episodio si è svolto in pochi istanti, lasciando l’uomo sorpreso e senza parole. La scena si è conclusa con la donna che si è allontanata rapidamente, lasciando il pensionato nel disorientamento.

Lo ha abbracciato come fosse stato un conoscente o un amico, ma quel gesto gentile era solo un trucco per sfilargli la catenina d’oro. Ancora un anziano vittima di balordi ed piccoli criminali senza scrupoli a Umbertide: l’ultimo caso mercoledì scorso, giorno di mercato, quando un pensionato è finito nelle grinfie di una giovane donna che lo ha scippato. La ladra, descritta da alcuni testimoni come giovane dai capelli lunghi e scuri, vestita con un giaccone rosa, maglia bianca e jeans larghi e chiari, ha avvicinato con una scusa il pensionato in via Alberti, in pieno centro storico a pochi passi dalla Rocca, abbracciandolo. Un movimento veloce con il quale ha staccato dal collo dell’anziano la catenina per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

