LIVE Svizzera-Italia 23-20 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | gli elvetici allungano azzurri in confusione

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027 tra Svizzera e Italia, i padroni di casa hanno aumentato il vantaggio superando gli avversari con un punteggio di 23-20. Nelle battute finali, l’Italia ha messo a segno un gol con un’azione di Mengon che ha servito Helmersson, il quale ha concluso con forza in porta, riducendo lo svantaggio. La partita si conclude con gli elvetici in vantaggio e gli azzurri in difficoltà.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42’58” Che azione dell’Italia! Mengon serve Helmeon che al volo scaglia fortissimo in porta! Torna a far gol il talento azzurro. 23-21. 41’00” Cambio in porta per l’Italia, fuori Ebner dentro Panitti. 40’43” Grande palla di Mengon che smarca Parisini. Il capitano non può sbagliare e trova il gol! 23-20. 40’10” Tiro sulla corsa di Sigrist che va in rete! 23-19 per la Svizzera. 39? 04? Base del palo colpita da Sigrist. Fortunata qui l’Italia. 38’28” Bortoli sblocca gli azzurri con un bel mancino di rimbalzo. L’Italia ferma il parziale aperto degli svizzeri. 22-19. 37’55” Non sbaglia Leopold. 9 su 9 al tiro dello svizzero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 23-20 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli elvetici allungano, azzurri in confusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Svizzera-Italia 20-18, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli elvetici ripartono fortissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37’50” LA Svizzera gira palla con pazienza e poi penetra con Sigrist. LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni; Crans-Montana, l’Italia chiede un risarcimento di almeno 300’000 euro. Hochschule für Medien und Angewandte Technik München????????{??:??????.???}??purchase Italian driver - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it Italia-Svizzera vale per i mondialiFaenza si prepara ad accogliere una sfida determinante per il futuro della nazionale italiana di pallamano. Domenica 17 maggio (ore 18) il Pala Cattani ospiterà il ritorno del terzo e ultimo turno di ... ilrestodelcarlino.it