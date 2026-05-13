Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027, la Svizzera e l’Italia si affrontano in diretta. Al 37’50” del secondo tempo, la squadra svizzera muove con calma la palla, aspettando il momento giusto per penetrare l’area con il giocatore Sigrist. Al momento, il punteggio è 20-18 a favore della Svizzera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37’50” LA Svizzera gira palla con pazienza e poi penetra con Sigrist. Fallo azzurro e rigore per gli elvetici. 37’10” Palla persa dagli azzurri. Impreciso il passaggio di Mengon. La selezione italiana in grande confusione adesso. 36’58” Due minuti di penalità per Meister a causa di una trattenuta su Mengon. 36’05” Leopold continua la sua serata straordinaria. Gol dello svizzero che non ha sbagliato nemmeno un tiro da inizio match. 2-18. 35’20” Ancora una paratone di Portner! Non segnano più gli azzurri. 34’40 Gli elvetici cercano l’allungo. Tiro dalla distanza di Sigrist che manda gli svizeri sul +2. 20-18.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 20-18, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli elvetici ripartono fortissimo

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