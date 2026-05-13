Giro d'Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti
Oggi si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza. La tappa copre 203 chilometri e si distingue come la prima di montagna della corsa, caratterizzata da diversi saliscendi e un Gran Premio della montagna di seconda categoria. È possibile seguire la gara in diretta e in streaming su diversi canali televisivi e piattaforme online. Tra i favoriti ci sono alcuni atleti specializzati nelle salite.
Quinta tappa del Giro d'Italia 2026, Praia a Mare-Potenza, di 203km, la prima di montagna con tanti saliscendi e un GPM di 2a categoria. Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.🔗 Leggi su Fanpage.it
Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-d’œuvre cachés | Trésors du Patrimoine
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026 oggi la 3ª tappa Plovdiv-Sofia: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti
Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 5: Percorso, orari, altimetria 13 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026, il percorso della quinta tappa da Praia a Mare a Potenza; Giro d'Italia 2026, 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: percorso e altimetria; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa.
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 5: Praia a Mare > Potenza reddit
Giro d’Italia 2026: Presentazione, percorso e favoriti per la Quinta Tappa Praia a Mare – Potenza (203 km). Dalla Calabria alla Basilicata con montagne tattiche, venti e possibili colpi di scena in salita. Scopri i favoriti, i dettagli del percorso e le … x.com
Giro d'Italia 2026 - La tappa di domani: 5a tappa: Praia a Mare > Potenza km 203 facebook
Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Praia a Mare-Potenza. Dislivello sopra i 4000 metri, giornata da fughePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Giro d'Italia 2026: Praia a Mare-Potenza ... sport.virgilio.it