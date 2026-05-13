Giro d'Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza. La tappa copre 203 chilometri e si distingue come la prima di montagna della corsa, caratterizzata da diversi saliscendi e un Gran Premio della montagna di seconda categoria. È possibile seguire la gara in diretta e in streaming su diversi canali televisivi e piattaforme online. Tra i favoriti ci sono alcuni atleti specializzati nelle salite.

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Quinta tappa del Giro d'Italia 2026, Praia a Mare-Potenza, di 203km, la prima di montagna con tanti saliscendi e un GPM di 2a categoria. Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.🔗 Leggi su Fanpage.it

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