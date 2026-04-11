LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un quintetto al comando a 70 km dall’arrivo
Oggi il Giro dei Paesi Baschi 2026 si trova a Bergara, con circa 70 chilometri dalla conclusione. Attualmente, un gruppo di cinque corridori conduce in fuga, mentre la corsa si avvicina alla salita verso il GPM di Elosua. La situazione rimane in evoluzione e gli aggiornamenti in tempo reale continuano a segnare il ritmo della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Corsa arrivata in quel di Bergara, tra un paio di chilometri si ritornerà a salire verso il GPM di Elosua. 15:57 Meno di 70 km all’arrivo di Bergara, dove si chiuderà il Giro dei Paesi Baschi 2026. 15:54 Gran lavoro degli uomini Uno-X-Mobility lungo questo stancante tratto di fondovalle. Il gruppo inseguitori si è portato a 30 secondi dal quintetto di testa. 15:51 Johannessen scala un’altra posizione virtuale balzando al secondo posto della classifica generale live. Il norvegese è a due minuti da Seixas, stamane partiva con poco più di 5 minuti dal francese. 15:48 Tra poco meno di 10 km la corsa transiterà a Bergara, sede d’arrivo dalla quale inizierà la salita di Elosua.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 La situazione: al comando Soler (UAE Team Emirates-XRG), Skjelmose (Lidl-Trek), Lopèz (Movistar...
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 130 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro di Catalogna...