LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sta materializzando una fuga bidone Eulalio sottovalutato
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di diversi corridori che sta prendendo forma lungo il percorso. Le condizioni dell’asfalto sono viscid? in alcune discese, creando una situazione di particolare attenzione per i ciclisti. Tra i protagonisti, un atleta finora sottovalutato sta attirando l’interesse per le sue mosse in corsa. La classifica generale si sta aggiornando in tempo reale mentre la corsa prosegue.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.11 Attenzione all’asfalto viscido in discesa: situazione molto delicata. 17.11 Ricordiamo che Eulalio si trovava a 1’11” da Ciccone in classifica. Adesso ha 6’05” di vantaggio. 17.09 20 km all’arrivo. 17.07 Arrieta ed Eulalio mantengono 1’08” su Silva, Milesi, Scaroni e Garofoli, 2’52” su Raccagni Noviero, Bowman e Kulset, 4’18” su Garofoli, 5’51” sul gruppo principale. 17.04 Adesso una lunga discesa di 20 km che porterà a Potenza. 17.04 Ciccone torna in testa a tirare. Nessuno gli dà un cambio. E il divario del plotone principale è salito addirittura a 5’29?.🔗 Leggi su Oasport.it
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