LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sta materializzando una fuga bidone Eulalio sottovalutato

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di diversi corridori che sta prendendo forma lungo il percorso. Le condizioni dell’asfalto sono viscid? in alcune discese, creando una situazione di particolare attenzione per i ciclisti. Tra i protagonisti, un atleta finora sottovalutato sta attirando l’interesse per le sue mosse in corsa. La classifica generale si sta aggiornando in tempo reale mentre la corsa prosegue.

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