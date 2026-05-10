LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Borovet Pass fuga con 2’15 sul gruppo

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in diretta dal Giro d’Italia 2026, i ciclisti si trovano a circa sei chilometri dallo sprint intermedio. La fuga al comando ha accumulato un vantaggio di 2 minuti e 15 secondi sul gruppo principale, mentre si avvicina il passaggio del Borovet Pass. I corridori cercano di mantenere la posizione, mentre la corsa si avvicina a uno dei momenti più attesi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.15 6 km allo sprint intermedio. 14.12 E’ tornato a salire il vantaggio dei tre al comando, è di 3? il distacco del gruppo. 14.09 Meno di 100 km al termine della tappa. 14.06 L’ultima volta che un corridore dell’Astana ha vestito la maglia rosa è stata l’anno scorso, quando Diego Ulissi conquistò la leadership della generela nell’ottava tappa. 14.03 Il Red Bull KM è posto a 13 km dalla conclusione. Considerando l’esiguo vantaggio che già ora hanno i tre davanti, alcuni big potrebbero provare a guadagnare qualche secondo di bonus. 14.00 In gruppo, al momento, rimane nascosta la Lidl Trek.🔗 Leggi su Oasport.it

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