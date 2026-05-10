LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Borovet Pass fuga con 2’15 sul gruppo

Oggi in diretta dal Giro d’Italia 2026, i ciclisti si trovano a circa sei chilometri dallo sprint intermedio. La fuga al comando ha accumulato un vantaggio di 2 minuti e 15 secondi sul gruppo principale, mentre si avvicina il passaggio del Borovet Pass. I corridori cercano di mantenere la posizione, mentre la corsa si avvicina a uno dei momenti più attesi della tappa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui