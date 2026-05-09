LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga bidone o sprint ristretto con gli uomini di classifica?
Benvenuti alla cronaca in tempo reale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa si sta svolgendo con due possibili scenari: una fuga prolungata o uno sprint ristretto tra i principali favoriti alla classifica generale. Seguite con attenzione gli sviluppi in strada e gli aggiornamenti sulla classifica momentanea, mentre i corridori affrontano le prime asperità di questa edizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Si resta in Bulgaria con la frazione che ripartirà da Burgas per arrivare in quel di Veliko Tarnovo dopo 221 km frastagliati. Partenza ufficiale alle 10.50 con l’arrivo previsto a cavallo delle 16.00 dopo una lunga cavalcata verso il secondo dei tre traguardi esteri di questa edizione. Prima sezione di tappa senza difficoltà altimetriche con circa 100 chilometri per lo più pianeggianti. Giunti al traguardo volante di Sliven i corridori affronteranno i due GPM di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it
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