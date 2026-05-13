LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sale verso Viggiano tra poco il momento della verità

Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta la tappa che porta verso Viggiano, con la salita che è iniziata poco fa. La corsa sta proseguendo tra le strade italiane, con i ciclisti che si preparano alla fase più impegnativa della giornata. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale mentre i corridori affrontano la salita, e il pubblico è in attesa di vedere chi riuscirà a muoversi in modo decisivo in questa fase.

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