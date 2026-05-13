LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sale verso Viggiano tra poco il momento della verità
Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta la tappa che porta verso Viggiano, con la salita che è iniziata poco fa. La corsa sta proseguendo tra le strade italiane, con i ciclisti che si preparano alla fase più impegnativa della giornata. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale mentre i corridori affrontano la salita, e il pubblico è in attesa di vedere chi riuscirà a muoversi in modo decisivo in questa fase.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.50 Inizia la salita verso Viggiano. Non è un GPM, ma 5 km al 5,5% di pendenza media. 15.49 La giornata di oggi, con pioggia e freddo, potrebbe farsi sentire tanto nei prossimi giorni. Attenzione. 15.48 Cala a 1’56?il margine dei fuggitivi. 15.46 Sparpaglio ora in testa al gruppo. Arrivano la Visma e la Necompany Ineos. Ma c’è sempre anche la Red Bull. 15.44 Cala a 2’07” il vantaggio dei battistrada. Continua a piovere incessantemente. 15.42 Può succedere davvero di tutto. Anche che la fuga si esaurisca sulla Montagna Grande di Viggiano e, successivamente, si formi un gruppo di contrattaccanti.🔗 Leggi su Oasport.it
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