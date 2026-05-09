LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sale verso il valico di Vratnik Maestri e Sevilla al comando

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che prevede un tratto in salita verso il valico di Vratnik. Al momento, i ciclisti Maestri e Sevilla sono in testa alla corsa, con la classifica generale che si aggiorna in tempo reale. L’asfalto della strada è in condizioni ottimali grazie a un investimento di 15 milioni di euro da parte del governo bulgaro, effettuato in vista dell’arrivo della gara nel paese.

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