LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sale verso il valico di Vratnik Maestri e Sevilla al comando
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che prevede un tratto in salita verso il valico di Vratnik. Al momento, i ciclisti Maestri e Sevilla sono in testa alla corsa, con la classifica generale che si aggiorna in tempo reale. L’asfalto della strada è in condizioni ottimali grazie a un investimento di 15 milioni di euro da parte del governo bulgaro, effettuato in vista dell’arrivo della gara nel paese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:33 Asfalto tuttavia in condizioni perfette dopo l’investimento di 15 milioni di euro da parte del governo bulgaro in vista dell’arrivo del Giro d’Italia. Inizia intanto la seconda salita di giornata. 14:30 Il cielo fortunatamente si sta aprendo. Notizia fondamentale in vista degli ultimi decisivi km in cui non mancheranno gli attacchi. 14:27 2 km all’avvio del valico di Vratnik, salita di 9.1 km al 4.1% di pendenza media. 14:24 100 chilometri all’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. 14:22 Scollinamento anche per il gruppo, che paga poco più di 3 minuti ai due fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it
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