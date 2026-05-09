LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si sale verso il valico di Byala Maestri e Sevilla al comando

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con partenza e arrivo in una località non specificata. La corsa si avvicina al valico di Byala, con alcuni ciclisti in testa alla classifica generale. A metà percorso, sono stati raggiunti i punti principali della tappa, e i corridori stanno affrontando le salite più impegnative della giornata. La corsa prosegue con alcuni atleti in evidenza, mentre la classifica si definisce lentamente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:10 Superato metà del percorso previsto per quest’oggi. 14:07 Nella parte centrale della salita si toccheranno anche punte del al 10%. 14:04 Intanto arriva la temuta e prevista pioggia. 14:02 Maestri e Sevilla affrontano il GPM con 4’40” di vantaggio sul gruppo maglia rosa. 13:59 Ci siamo! Inizia la prima salita di giornata che porterà ai 712 metri del valico di Byala. 13:56 3 chilometri all’avvio del Byala Pass, salita di 7.7 km al 4.6% di pendenza media contrassegnata come GPM di terza categoria. 13:53 Ed è proprio Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a portare a casa il terzo posto rinsaldando la leadership nella classifica a punti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si sale verso il valico di Byala, Maestri e Sevilla al comando ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Sevilla e Maestri subito all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:22 Al comando della gara ci sono lo spagnolo Diego Pablo... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua l’avventura di Maestri e SevillaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:15 Ricordiamo che non è partito Matteo Moschetti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attenzione alla pioggia nella prossima ora, due uomini in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 13:06 Il gruppo sta pian piano iniziando a rosicchiare terreno ai ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit