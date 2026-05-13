Benvenuti alla copertura in tempo reale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. Oggi la tappa si svolge con partenza e arrivo in una regione nota per il suo territorio montano, con un tratto chiamato La Montagna Grande di Viggiano che ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti. La classifica generale si aggiorna di continuo mentre i ciclisti affrontano le salite più impegnative della giornata. Seguite con noi gli sviluppi di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 202.9 km da Praia a Mare a Potenza con la Montagna Grande di Viggiano che potrebbe spaccare la corsa e registrare i primi veri attacchi degli uomini di classifica. Appuntamento alle 12.25 con il chilometro zero di una frazione che potrebbe essere resa ancor più avvincente dalla probabile pioggia prevista sul percorso. Dopo pochi chilometri dalla partenza si viaggerà verso il Parco del Pollino con la prima salita che inizierà a mettere fatica nelle gambe dei corridori. Spazio al GPM di Prestieri (13 km al 5% di pendenza media), salita lunga ma pedalabile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano incute timore, qualcuno può saltare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano può far male anche agli uomini di classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Cozzo Tunino può creare sorpreseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE...

Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano può far male anche agli uomini di classifica; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 5: Percorso, orari, altimetria 13 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 5: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti.

#GiriDItalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano incute timore, qualcuno può saltareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d'Italia 2026. 202.9 km da Praia ... oasport.it