LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Montagna Grande ha partorito il topolino

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato una tappa di montagna ricca di momenti intensi. Durante la corsa, un corridore è caduto in discesa finendo nel bosco, ma si è rialzato e ha ripreso la gara. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre i ciclisti affrontano tratti impegnativi e scenari naturali suggestivi. La giornata continua con un clima di attesa e determinazione tra i partecipanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.32 Caduta in discesa per Paletti, finisce nel bosco! Fortunatamente sta bene e riparte. 16.31 Scaroni e Silva sono compagni di squadra: chi si metterà a disposizione dell’altro? 16.30 Arrieta fa fatica a tenere la ruota di Eulalio in discesa. 16.28 Garofoli, Silva e Scaroni inseguono la coppia di testa a 45?. Narvaez riassorbito dal gruppo maglia rosa, distante 1’55” dalla vetta. 16.28 Adesso una breve discesa, poi sarà tutto un ‘mangia e bevi’ fino al chilometro Red Bull, posto a 29 km dal traguardo. 16.27 Arrieta transita per primo al GPM davanti ad Eulalio.🔗 Leggi su Oasport.it

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