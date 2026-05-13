LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Montagna Grande ha partorito il topolino
Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato una tappa di montagna ricca di momenti intensi. Durante la corsa, un corridore è caduto in discesa finendo nel bosco, ma si è rialzato e ha ripreso la gara. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre i ciclisti affrontano tratti impegnativi e scenari naturali suggestivi. La giornata continua con un clima di attesa e determinazione tra i partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.32 Caduta in discesa per Paletti, finisce nel bosco! Fortunatamente sta bene e riparte. 16.31 Scaroni e Silva sono compagni di squadra: chi si metterà a disposizione dell’altro? 16.30 Arrieta fa fatica a tenere la ruota di Eulalio in discesa. 16.28 Garofoli, Silva e Scaroni inseguono la coppia di testa a 45?. Narvaez riassorbito dal gruppo maglia rosa, distante 1’55” dalla vetta. 16.28 Adesso una breve discesa, poi sarà tutto un ‘mangia e bevi’ fino al chilometro Red Bull, posto a 29 km dal traguardo. 16.27 Arrieta transita per primo al GPM davanti ad Eulalio.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la temibile Montagna Grande di Viggiano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano incute timore, qualcuno può saltareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta...
Temi più discussi: Giro d'Italia 2026; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; 4 tappa Giro d'Italia 2026.
Radio1 Rai. . #GirodItalia Tappa 5 da Praia a Mare a Potenza. Giornata impegnativa: frazione da oltre 200km con ben 4mila mt di dislivello, neanche un metro in pianura, strade strette, e pioggia. Aggiornamenti alle 14.30, dopo il Gr delle 15.00, alle 15.30 e facebook
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quinta Tappa x.com
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia - reddit.com reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna (Grande) ha partorito il topolinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.09 Narvaez, Scaroni e Garofoli si lanciano all'inseguimento di ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: si scala la Grande Montagna di ViggianoIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza: partiti alle ore 12:15, arrivo previsto verso le 17-17:30 ... fanpage.it