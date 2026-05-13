LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Montagna Grande ha partorito il topolino

Oggi il Giro d’Italia 2026 ha attraversato una tappa di montagna ricca di momenti intensi. Durante la corsa, un corridore è caduto in discesa finendo nel bosco, ma si è rialzato e ha ripreso la gara. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre i ciclisti affrontano tratti impegnativi e scenari naturali suggestivi. La giornata continua con un clima di attesa e determinazione tra i partecipanti.

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