LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Montagna Grande di Viggiano può far male anche agli uomini di classifica

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla cronaca in diretta della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. Oggi si corre sulla Montagna Grande di Viggiano, una salita conosciuta per le sue pendenze impegnative. I ciclisti affrontano un percorso che potrebbe influenzare la classifica generale, con alcuni favoriti pronti a tentare l’attacco. Seguite con noi gli sviluppi di questa tappa, mentre i corridori si preparano a salire sulla salita più dura della giornata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 202.9 km da Praia a Mare a Potenza con la Montagna Grande di Viggiano che potrebbe spaccare la corsa e registrare i primi veri attacchi degli uomini di classifica. Appuntamento alle 12.25 con il chilometro zero di una frazione che potrebbe essere resa ancor più avvincente dalla probabile pioggia prevista sul percorso. Dopo pochi chilometri dalla partenza si viaggerà verso il Parco del Pollino con la prima salita che inizierà a mettere fatica nelle gambe dei corridori. Spazio al GPM di Prestieri (13 km al 5% di pendenza media), salita lunga ma pedalabile.🔗 Leggi su Oasport.it

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