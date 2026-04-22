Benvenuti alla copertura in tempo reale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. La giornata si svolge tra salite e discese, con i corridori pronti a dare battaglia per la vittoria di tappa o per la classifica generale. I ciclisti affrontano un percorso che mette alla prova resistenza e strategia, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento lungo il percorso. La corsa si svolge in un ambiente montano, con condizioni climatiche variabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. 174.5 km da Laces ad Arco per quella che sarà la frazione regina nonostante non termini con un arrivo in salita. Ben 3600 infatti i metri di dislivello da mettersi alle spalle da parte dei corridori, che non avranno un attimo di respiro. Appuntamento alle 10.00 con la partenza ufficiale di una tappa che promette grande spettacolo. Si partirà in discesa, con i primi 25 km all’ingiù fino all’imbocco del GPM di prima categoria del Passo Castrin. Ben 22.5 km al 5.7% di pendenza media divisi praticamente a metà da un tratto ci circa due chilometri in contropendenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?

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