LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Cozzo Tunino può creare sorprese

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge oggi tra Catanzaro e Cosenza. La tappa si snoda su un percorso che attraversa il Cozzo Tunino, una delle salite più attese, e potrebbe riservare sorprese in vista della classifica generale. Seguite con noi gli aggiornamenti sullo svolgimento della frazione, mentre i ciclisti affrontano le asperità del tracciato e cercano di guadagnare posizioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di  OA Sport  e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, prima frazione italiana della Corsa Rosa, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. Il percorso misura 138 km, i primi ottanta saranno praticamente tutti pianeggianti. Ci sarà poi lo sprint intermedio di San Lucido, che oltre ad assegnare punti per la maglia ciclamino è l’inizio dell’unica salita di giornata. Il GPM è quello di Cozzo Tunno (14.5 km al 5.9% medio e massima dell’11%, seconda categoria), con la cima a 43 km dalla conclusione. Dal termine dell’ascesa si affronteranno ancora tremila metri a salire, prima di iniziare a scendere.🔗 Leggi su Oasport.it

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