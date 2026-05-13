LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Lidl tiene la fuga sotto controllo Attesa per la salita di Viggiano
Oggi il Giro d’Italia prosegue con una tappa caratterizzata dalla presenza di una fuga mantenuta sotto controllo dalla squadra sponsor. I corridori stanno affrontando la salita di Viggiano, una delle tappe più attese. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sugli sviluppi della gara. La situazione in corsa si sta consolidando in vista delle fasi finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.02 Ricordiamo la composizione del nutrito gruppo in fuga: Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar), Ben Turner (Netcompany Ineos), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike), Igor Arrieta, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Martin Tjøtta (Uno-X Mobility), Christian Scaroni, Thomas Silva (XDS Astana), Darren Rafferty (EF Education – Easypost). 14.59 Il gruppo comincia a mangiare terreno ai fuggitivi. Il plotone maglia rosa si trova adesso a 1’32” di ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it
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