LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Lidl tiene la fuga sotto controllo Attesa per la salita di Viggiano

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia prosegue con una tappa caratterizzata dalla presenza di una fuga mantenuta sotto controllo dalla squadra sponsor. I corridori stanno affrontando la salita di Viggiano, una delle tappe più attese. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sugli sviluppi della gara. La situazione in corsa si sta consolidando in vista delle fasi finali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.02 Ricordiamo la composizione del nutrito gruppo in fuga: Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar), Ben Turner (Netcompany Ineos), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike), Igor Arrieta, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Martin Tjøtta (Uno-X Mobility), Christian Scaroni, Thomas Silva (XDS Astana), Darren Rafferty (EF Education – Easypost). 14.59 Il gruppo comincia a mangiare terreno ai fuggitivi. Il plotone maglia rosa si trova adesso a 1’32” di ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it

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