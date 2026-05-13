LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Lidl tiene la fuga sotto controllo Attesa per la salita di Viggiano

Oggi il Giro d’Italia prosegue con una tappa caratterizzata dalla presenza di una fuga mantenuta sotto controllo dalla squadra sponsor. I corridori stanno affrontando la salita di Viggiano, una delle tappe più attese. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sugli sviluppi della gara. La situazione in corsa si sta consolidando in vista delle fasi finali.

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