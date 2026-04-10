LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la quinta frazione

Oggi è iniziata la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Al momento, il ciclista Veistroffer si trova in testa alla corsa, mentre il gruppo non mostra segnali di accelerare. La gara prosegue senza cambiamenti significativi nella classifica parziale, con i corridori impegnati in una fase di regolazione. Restano da seguire eventuali sviluppi nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Al comando resta il solo Veistroffer. 13.33 Il gruppo al momento sembra non accelerare. 13.30 Si muove anche Reuben Thompson (Lotto Intermarché). 13.28 Subito il primo GPM di giornata per i corridori, Elkorrieta (2.2 km al 6.6%). 13.25 Si muove da dietro lo spagnolo Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 13.22 Attacca subito il francese Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 13.19 Leader della classifica generale ovviamente Paul Seixas che dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali e, perché no, andare e acaccia del tris. 13.16 INIZIATA UFFICIALMENTE LA QUINTA TAPPA! 13.11 Tratto di trasferimento per i corridori, a breve il via ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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