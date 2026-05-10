Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa che include il pass di Borovets. Il gruppo principale sta raggiungendo la parte finale della salita, mentre i tre corridori in testa sono ancora in fuga. Gli aggiornamenti in diretta segnalano che la corsa si sta concentrando sulla fase decisiva della frazione. La classifica generale si mantiene stabile mentre i corridori si preparano agli ultimi km.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.42 Anche il gruppo è arrivato all’approcio della salita. Vedremo quale sarà la tattica delle squadre dei velocisti e se qualcuno vorrà mettere in difficoltà i rivali. 14.40 Inizia il Borovets Pass (9.2 km al 5.4% medio e con massime dell’11%, seconda categoria) per la testa della corsa. 14.37 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) è il corridore più giovane in corsa, con 20 anni e 200 giorni. 14.34 85 km al traguardo. 14.31 Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), con loro anche Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), sono i tre corridori al comando.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Borovets Pass, il gruppo controlla i tre davanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, il gruppo controlla

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette davanti, il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.

Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026, Stage 3: route, favourites and where to watch it on TV; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto; Giro d'Italia 2026, 3a tappa: volata tra le montagne.