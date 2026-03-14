LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 10 km dal traguardo

Oggi a Parigi-Nizza 2026, il gruppo si mantiene compatto a circa 10 chilometri dal traguardo. La tappa è seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili attraverso la diretta. La corsa si sta svolgendo senza grandi scossoni, mentre i ciclisti cercano di prepararsi per l’ultimo tratto. La cronaca continua con attenzione, offrendo dettagli sui movimenti dei corridori in questa fase conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA PARIGI NIZZA 15:00 Lanciata la volata da Godon. 15:00 Ottima posizione per Lamperti ed Oular. ULTIMO CHILOMETRO 14:59 Caduta di Tejada (XDS Astana Team) avvenuta all’interno degli ultimi 3 km e dunque tempo salvo per lo scalatore. 14:58 Ci avviciniamo al prevedibile sprint a ranghi compatti. 14:56 3 km all’arrivo! 14:56 Caduta per Vito Braet (Lotto Intermarchè). Il belga era tra i favoriti di giornata. 14:56 4000 metri al traguardo. Tratto al 6% con alcuni corridori che iniziano a far fatica. Si fa notare la Tudor Pro Cycling Team, al lavoro per Matteo Trentin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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