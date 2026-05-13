Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di qualità che ha tentato di allungare sul gruppo principale. Tuttavia, la squadra incaricata di controllare la corsa ha mantenuto il ritmo, impedendo agli attaccanti di distanziarsi. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre le condizioni meteo peggiorano, con previsioni che non promettono miglioramenti per il proseguimento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.20 Non sono buone le previsioni per il continuo della tappa. Il gruppo continuerà a correre sotto l’acqua fino alla fine della tappa, con forse una tregua sulla salita di Viggiano. Poca fa un primo piano sulla maglia rosa ha mostrato le sofferenze di Giulio Ciccone, visibilmente infreddolito. 14.18 Spinge forte Rafferty che mangia terreno ai battistrada. L’irlandese si trova adesso a 35? dalla testa della corsa. 14.15 E’ Manuele Tarozzi della Bardiani CSF 7 Saber il primo a passare sotto il traguardo volante di Francavilla in Sinni. Non ce’ stato una vera e propria volata fra i fuggitivi per il traguardo che non assegnava nessun secondo di abbuono, ma punti nella classifica della maglia ciclamino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di qualità all’attacco, ma il gruppo non lascia spazio

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