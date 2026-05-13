LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 2 minuti di vantaggio Rubio virtualmente leader della classifica

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia prosegue con una tappa caratterizzata da una fuga che ha accumulato circa due minuti di vantaggio sul gruppo principale. Rubio si trova in testa alla classifica virtuale, in attesa del tratto più impegnativo che si avvicina, con l’arrivo a Viggiano ancora a qualche decina di chilometri. La corsa è ancora aperta e le strategie tra i corridori sono in evoluzione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.40 Ancora qualche decina di km prima della dura salita di Viggiano. Questo tratto che separa i ciclisti dal GPM di seconda categoria non è però del tutto pianeggiante. La strada comincia infatti lievemente a salire per un lungo falsopiano che porterà il gruppo ai piedi della salita. 14.37 Caduta nelle retrovie del gruppo! Il giovane della Tudor Mathys Rondel ha tamponato l’ammiraglia della UAE ed è poi finito a terra. Per fortuna, nonostante la pericolosa dinamica, il francese non sembra aver conseguenze ed ha già ripreso la sua corsa. 14.34 Si è ricomposta la fuga dopo il caos dei km precedenti.🔗 Leggi su Oasport.it

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