LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 2 minuti di vantaggio Rubio virtualmente leader della classifica

Oggi il Giro d’Italia prosegue con una tappa caratterizzata da una fuga che ha accumulato circa due minuti di vantaggio sul gruppo principale. Rubio si trova in testa alla classifica virtuale, in attesa del tratto più impegnativo che si avvicina, con l’arrivo a Viggiano ancora a qualche decina di chilometri. La corsa è ancora aperta e le strategie tra i corridori sono in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui