LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km all’arrivo 7 in fuga con 3 minuti di vantaggio

Oggi si svolge la tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con circa 50 chilometri ancora da percorrere. Attualmente, sette ciclisti sono in fuga, con un vantaggio di tre minuti sul gruppo principale. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Sono in corso anche le coperture in tempo reale di altre gare ciclistiche, tra cui la E3 Saco Classic e una tappa del Giro di Catalogna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 14.20 Ci avviciniamo alle 3 ore di corsa. L’arrivo è previsto più o meno alle ore 15.30. 14.17 Mancano poco meno di 20 km al Passo Tre Termini. 14.14 Sono 50 i km all’arrivo. 14.11 Il gruppetto dei fuggitivi prosegue di comune accordo. 14.08 Il vantaggio della fuga cresce a 3:30. 14.05 Il più pericoloso in classifica, trai i fuggitivi è Jesper Stiansen: il norvegese è partito quest’oggi a 19 secondi dalla vetta della classifica. 14.02 A trainare il gruppo c’è la General Store – Essegibi – F. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, 7 in fuga con 3 minuti di vantaggio Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km all’arrivo, i fuggitivi gestiscono 4 minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, fuga ripresa a 25 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Tutti gli aggiornamenti su Settimana Coppi Temi più discussi: DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; Settimana Coppi e Bartali, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classificaSi disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 17.20 CLASSIFICA GENERALE COPPI & ... oasport.it Davide Frigo of Ineos Grenadiers retires from Settimana Coppi e Bartali 2026 after a clavicle fracture suffered in stage 2. The 19-year-old from Bassano del Grappa will begin a recovery path as medical assessments confirm the injury. Read more: x.com Filippo Conca, la maglia tricolore alla Settimana Coppi e Bartali. - facebook.com facebook