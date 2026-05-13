LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | battaglia campale sotto la pioggia lucana

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026 sotto la pioggia in Lucania, si è formato un gruppo di circa 25-30 corridori, tra cui tutti gli uomini di classifica. La corsa si è sviluppata in condizioni difficili, con una battaglia intensa tra i partecipanti. La situazione in tempo reale mostra un fronte compatto, con i favoriti pronti a confrontarsi negli ultimi chilometri. La classifica generale si mantiene incerta e ancora da definire.

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