LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | battaglia campale sotto la pioggia lucana
Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026 sotto la pioggia in Lucania, si è formato un gruppo di circa 25-30 corridori, tra cui tutti gli uomini di classifica. La corsa si è sviluppata in condizioni difficili, con una battaglia intensa tra i partecipanti. La situazione in tempo reale mostra un fronte compatto, con i favoriti pronti a confrontarsi negli ultimi chilometri. La classifica generale si mantiene incerta e ancora da definire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:02 Si è formato clamorosamente un drappello di 25-30 corridori con all’interno tutti gli uomini di classifica. 13:01 Gruppo ancora compatto, ma tutti gli uomini di classifica sono nelle prime 20 posizioni di un gruppo che si sta sgretolando. 13:00 Arriva anche la maglia rosa Giulio Ciccone! Corsa durissima sin dai primi chilometri. 12:58 Attacco di Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a Bike). Il veterano belga, compagno di squadra di Jonas Vingegaard, prova a portar via un drappello di fuggitivi. 12:55 10 km allo scollinamento. Gruppo ancora compatto. 12:54 Degli autentici ruscelli si stanno formando ai vertici opposti della carreggiata.🔗 Leggi su Oasport.it
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